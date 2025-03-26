美俄烏公布沙國會談成果：黑海停戰達成共識 但各方表述差異頗大

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-26 08:40

‌



經過接連 3 天談判，美國、俄羅斯和烏克蘭都在周二（25 日）發布本周沙烏地阿拉伯利雅德會談成果，各方均提到同意在黑海實施有條件停戰，並將制定禁止襲擊俄烏能源設施的機制，但具體內容差異頗大。

根據公開日程，由白宮國安委和美國國務院高階官員率領的美國代表團，上周日在沙國首都麗思卡爾頓酒店會見烏克蘭代表團，隨後又在周一與俄羅斯代表團進行長達 12 個小時的會談。

‌



白宮周二在官網發布了兩份聲明，從俄羅斯和烏克蘭的表態來看，美國的聲明隱去許多與執行停火有關的重要細節。

美國表示，俄羅斯與烏克蘭已經同意確保黑海安全航行，停止使用武力，並防止將商船用於軍事目的。

同時，各方也同意制定措施，實施「川普與普丁、澤倫斯基達成的」禁止攻擊俄烏能源設施的協議。各方也歡迎第三方進行斡旋，以支持能源和海事協定執行。

為了推動俄烏都同意川普的提案，美國似乎也給了不同的「甜頭」。

在美俄會談的聲明中，美國說，將幫助俄羅斯恢復在全球市場上的農業和化肥出口，降低海上保險成本，並增強此類交易的港口和支付系統訪問權限。

在美烏會談的聲明中，美國同意幫助烏克蘭戰俘交換、釋放被拘留平民和遭強制轉移的烏克蘭兒童。

俄羅斯也在周二發布克里姆林宮版本的美俄會談結果。不出意外，有美國聲明中沒提到的部分。

總統新聞秘書佩斯科夫表示，恢復「黑海倡議」有前提條件，包括解除俄羅斯農業銀行，以及其他從事食品、化肥國際貿易的金融機構的制裁限制，包括恢復與 SWIFT 系統連接。

另外，西方國家還要取消對港口船舶服務以及懸掛俄羅斯國旗船舶的制裁，以及取消對俄羅斯進口農業機械和其他生產設備的制裁。

總而言之，只有在西方國家解除一系列制裁後，俄羅斯才會同意恢復黑海倡議。考慮到諸多制裁涉及歐盟，目前並不清楚美國如何幫助俄羅斯實現這些先決條件。

克宮還說，會談中提到的禁止打擊能源設施協議為期 30 天，從 3 月 18 日開始算起。協議可以延長，或在一方不遵守協議的情況下退出協議。

與此同時，烏克蘭對沙國談判的解讀也有美國聲明沒提到的部分。

烏克蘭國防部長烏梅羅夫在社交媒體上轉發了美烏會談聲明，還對協議給出了自己的解釋，稱烏克蘭把俄羅斯軍艦在黑海東部以外的任何行動視為違反協議精神的行為，並在此類事件中擁有「自衛權」。

烏梅羅夫也重申各方將商討停止打擊能源設施的協議。

令全球市場感到困惑的是，就在美俄雙方的聲明和表態還停留在商討制定措施、有條件恢復黑海停火的情況下，澤倫斯基已經召開記者會，宣布黑海和禁止攻擊能源設施的協議生效，還特意點了川普的名。