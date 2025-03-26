美國群聊洩密 英國、加拿大、奧地利發聲

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-26 14:00

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美國《大西洋月刊》記者揭露美國政府高層作戰計畫群聊洩密後，英國、加拿大、奧地利周二（25 日）均對此作出回應。

據《CNN》報導，奧地利總統范德貝倫周二表示：「美國局勢再次說明，我們必須考慮（建立）一個強大、自信的歐洲，走自己的路，通過自身力量從戰略上確保歐洲和平。」

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英國首相發言人同日對記者說，仍然有信心可以安全地與美國共享情報，但他也明確表示，英國政府對安全通訊有非常嚴格的規則和安排，任何機密訊息都必須通過適當安全系統傳達。

據《Politico》報導，加拿大總理卡尼也於同日對此事表示譴責，「這是一個非常嚴重的問題，我們必須吸取教訓」，「我方通過『五眼聯盟』與美國建立了非常牢固的情報夥伴關係。錯誤確實會發生，但重要的是，人們如何面對這些錯誤。」

《大西洋月刊》主編戈德伯周一在一篇報導中說，美國政府高階官員 3 月 13 日無意中將他拉進商討打擊葉門叛軍胡塞的群聊。他是被國家安全顧問沃爾茨拉進加密消息平台 Signal 的群聊。

這位媒體人透露，他通過軟體收到通知，被拉進了一個名為「胡塞 PC 小組」的群聊，這通常指的是包含內閣成員等高階安全官員的委員會會議。

戈德伯格稱，在美軍發動攻擊前幾個小時，美國國防部長赫格塞思在群聊中發布行動細節，「包括有關目標、美國將部署的武器和攻擊順序的消息」。