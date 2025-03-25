川普宣布4/2徵「次級關稅」委內瑞拉石油買家中招

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-25 09:10

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美國總統川普周一（24 日）在社交媒體上宣布，鑑於多個原因，將對委內瑞拉石油買家徵收「次級關稅」（Secondary Tariff）。

據《路透》報導，川普表示，任何向委內瑞拉採購石油或天然氣的國家，都將被迫向美國支付 25% 關稅，適用於與美國進行的所有貿易。川普說，所有相關文件都會正式簽署和登記，關稅將於 4 月 2 日「解放日」正式生效。

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上周川普將開始徵收「對等關稅」的日期——4 月 2 日稱為美國「解放日」。他說道：「這對我國而言，是一個『解放日』，因為我國將拿回大量財富，這些財富是我國非常愚蠢地拱手讓給其他國家。」

川普所謂的「次級關稅」與「次級制裁」類似，次級制裁指向第三國的政府、實體或個人，以切斷其與美國經濟往來為威脅，迫使其遵守美國制裁規定，從而達到孤立制裁對象國的目的。

川普聲稱，委內瑞拉蓄意向美國祕密派遣數萬名罪犯，「其中許多人是殺人犯和暴力分子。」他提到一些人員來自美國「外國恐怖組織」名單上的委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」。

兩周前，川普援引《外國敵人法》，簽署行政令，批准加速驅逐「阿拉瓜火車」。