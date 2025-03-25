川普：很快就會對汽車、製藥業課關稅

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-25 06:46

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美國總統川普周一 (24 日) 表示，近日將對汽車、藥品等進口商品徵收關稅，他當天稍晚還說，在預定 4 月 2 日實施的對等關稅中，可能將有「許多國家」獲得減免。外媒指出，川普的最新說法讓外界更加霧裡看花。

川普在一場內閣會議中說：「我們很快就會宣布汽車的 (關稅)。如同大家知道的，我們已經宣布鋼鐵和鋁的。在某個時間點，我們將宣布藥品的 (關稅)，因為我們必須有藥物。」

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他說：「因此我們將在不久的將來宣布這些事，不是很久以後，而是不久的將來。」

當天稍晚在白宮另一場活動中，川普把木材和半導體加入他的課稅清單中，並說，對這兩個產業的關稅也將隨後宣布。

川普 2 月曾說他打算對進口汽車課徵約莫 25% 的關稅，對藥品和半導體的關稅也差不多是這個水準，但在美國三大車廠請求豁免後，川普同意延後徵收某些關稅。

川普解釋，下周將聚焦在所謂的對等關稅上，也就是根據個別國家對美國的關稅和貿易壁壘，制定相應的稅率。

許多國家可能獲得關稅減免

儘管川普在潛在課稅清單添加了新的產業，但他在同一場活動中卻也說，預定 4 月 2 日生效的對等關稅，「可能給許多國家減免關稅」。

川普說，4 月 2 日的對等關稅將有「許多國家」獲得減免。(圖: Shutterstock)

他兩度暗示，貿易夥伴可能獲得豁免或減稅。「他們向我們收取的費用太高了，我都不好意思向他們收這麼多，但費用肯定相當可觀，你們會在 4 月 2 日聽到這個消息。」

當被追問個別產業的關稅是否將在 4 月 2 日當天生效時，川普一開始說：「是的，所有商品都將徵收關稅。」接著卻又說，「但當天不是所有關稅都包括在內。」

霧裡看花

CNBC 和彭博指出，川普的最新說法讓外界更加困惑。

川普暗示，汽車關稅可能在對等關稅開始實施之前就宣布。「我們很可能會在未來幾天宣布此事，之後 4 月 2 日到來，就會有對等關稅。」

在此之前，華爾街日報 (WSJ) 周日報導，白宮可能在 4 月 2 日排除特定產業的關稅，然而川普一周前才說，兩種類別的關稅將在同一天生效。

就在川普周一預告將對汽車等產業徵稅前幾個小時，他才剛承諾 4 月 2 日起要對那些向委內瑞拉購買石油和天然氣的國家，重課 25% 關稅。

他在內閣會議中說：「我們被世界上每個國家欺騙。我們對委內瑞拉採取了一些行動，這個行動已經醞釀很久了。我們很快就會發布對汽車的關稅。」

一名不願具名的白宮官員向 CNBC 透露，針對特定產業的關稅「可能會、也可能不會」發生。他說：「關於特定產業關稅政策是否和對等關稅放在一起，目前還沒有最終決定。」

受美國課稅威脅的國家，正紛紛與川普政府官員會面，有些提出讓步、有些提出防禦性措施，希望獲得對等關稅的豁免。