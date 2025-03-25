〈能源盤後〉川普擬對委內瑞拉石油買家課關稅 油價上漲

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-25 05:53

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在美國總統川普表示，他將對那些向委內瑞拉採購石油和天然氣的國家課徵 25% 關稅後，國際油價周一 (24 日) 上漲，但漲幅有限，因美國給予雪佛龍 (Chevron) 關閉該公司在委國的石油業務和出口的緩衝。

能源商品價格

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6 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 84 美分或 1.2%，收在每桶 73 美元。

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 83 美分或 1.2%，收每桶 69.11 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.64%，至每加侖 2.2095 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.58%，至每加侖 2.2225 美元。

4 月交割的天然氣價格下跌 1.8%，收每百萬 Btu 3.05 美元。

市場驅動力

川普政府如今要求，雪佛龍只要在 3 月 27 日才需關閉該公司在委國的石油業務和出口，原本的 30 日期限在 3 月 4 日就到期。

最新舉措一方面舒緩了雪佛龍的壓力，同時也對其他的委內瑞拉石油買家加重壓力，儘管目前還不清楚川普政府會如何執行關稅。

其他限制油價漲幅的原因包括，知情人士透露，石油輸出國組織與盟友 (OPEC+) 可能推進 5 月增產的計畫，以及，烏俄停戰的談判仍在持續中，或雙方停火，可能提高俄羅斯原油在全球石油市場的供給。

BOK Financial 交易部門資深副總裁 Dennis Kissler 說：「全球石油市場可能失去委內瑞拉的石油，已經帶來了一些供給震撼，這 (對油價) 絕對是利多力量。」他補充說，投資人也正觀望，伊朗是否將遭遇更嚴厲的限制。

美國上周四宣布的新制裁措施衝擊伊朗石油出口，美國國務院宣稱，這是美國首次向中國某一「茶壺煉油廠」加工原油祭出的措施。茶壺煉油廠是國際市場對中國中小型民營煉廠的統稱，這次制裁對象是山東壽光魯清石化有限公司，該公司遭指控購買了數百萬桶伊朗石油。

西德周和布倫特原油上周五都收高，周線也都是連兩周上漲。美股周一大漲，因跡象顯示，川普政府對貿易夥伴的關稅行動，態度審慎。

川普上周五表示，「對等關稅」將有彈性，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 則計劃本周與中方對口官員通話。川普周一說，他會在近期宣布對汽車、鋁和藥品的關稅。

川普還敦促上周決議按兵不動的美國聯準會 (Fed) 降息。降低借貸利率將壓低借貸成本，有助於提振經濟活動和對石油需求。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一說，他認為未來幾個月的通膨進展將趨緩，因此今年年底前，Fed 可能只會降息依次。