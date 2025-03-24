search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.19元，預估目標價為21.44元

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.19元上修至-0.19元，其中最高估值0.11元，最低估值-1.31元，預估目標價為21.44元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.11(0.11)0.82.18
最低值-1.31(-1.31)-0.260.09
平均值-0.24(-0.24)0.240.64
中位數-0.19(-0.19)0.190.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值146.95億249.07億370.04億
最低值100.20億129.52億158.24億
平均值121.03億166.80億211.92億
中位數119.64億158.48億191.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.84-0.92-1.58-1.68-0.85
營業收入8.47億32.54億39.88億43.30億56.78億

詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXPEV

相關行情

台股首頁我要存股
小鵬汽車21.8-1.22%

延伸閱讀


Empty