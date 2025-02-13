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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為147.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.94元，其中最高估值2.02元，最低估值1.76元，預估目標價為147.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值2.02(2.02)2.51
最低值1.76(1.76)1.85
平均值1.91(1.89)2.26
中位數1.94(1.88)2.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值100.79億120.50億123.17億134.81億
最低值79.14億84.83億123.17億134.81億
平均值89.59億97.41億123.17億134.81億
中位數88.40億88.41億123.17億134.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.330.780.300.661.57
營業收入45.98億47.34億58.54億66.32億79.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWELL

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