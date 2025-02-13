鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為147.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.94元，其中最高估值2.02元，最低估值1.76元，預估目標價為147.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|2.02(2.02)
|2.51
|最低值
|1.76(1.76)
|1.85
|平均值
|1.91(1.89)
|2.26
|中位數
|1.94(1.88)
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|100.79億
|120.50億
|123.17億
|134.81億
|最低值
|79.14億
|84.83億
|123.17億
|134.81億
|平均值
|89.59億
|97.41億
|123.17億
|134.81億
|中位數
|88.40億
|88.41億
|123.17億
|134.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.33
|0.78
|0.30
|0.66
|1.57
|營業收入
|45.98億
|47.34億
|58.54億
|66.32億
|79.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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