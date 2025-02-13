鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為147.00元

〈焦點股〉川普下令「回歸」塑膠吸管 台塑四寶旺季加持更樂了

台中新光三越上午嚴重氣爆 傷亡總人數尚不明

機器人震盪正流入這類股，翻倍潛力股 媒體開始報：上銀、大銀微、全球傳動、直得、所羅門、創意、達發、保瑞