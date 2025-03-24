台灣租屋風潮遠勝房市買氣 LG租賃家電業務訂單成長410%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-03-24 16:22

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房市降溫與租屋需求上升，因而帶動台灣家電租賃業務成長，台灣 LG 電子表示，自去年 10 月推出家電租賃服務以來，訂單數在半年內成長達 410%，並進一步與兆基屋管合作，透過家電租賃服務提升租屋族的居住品質。

今年傳統 329 檔期雖推案量達 8,223.2 億元創歷史次高，但 1 至 2 月全台六大都會區的房屋整體交易量卻年減 25.1%，其中台南市減幅達 33.6%，創下近 8 年新低。台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示，隨著央行祭出信用管制、限貸令等措施使購房門檻提高，許多民眾轉向租屋市場，帶動家電租賃需求上升。

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根據兆基屋管觀察，台灣房價持續攀升，越來越多民眾選擇租屋改善生活品質，今年農曆年後租屋洽詢案件更較年前成長近三成。租屋對租客而言已不再只是過渡性選擇，而是長期居住環境，智慧家電配備成為影響租屋決策的重要因素。

兆基屋管董事長林建成指出，購置大型家電對租屋族是一筆較大開銷，但透過 LG 家電租賃服務，即可使用變頻空調、智能洗乾衣機、敲敲看冰箱或空氣清淨機等熱門家電，大幅降低經濟負擔。