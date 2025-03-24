民主黨支持率創新低 拜登：我要回來！川普：喔，但願如此

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-24 11:00

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在美國總統川普上任後，民主黨的支持率跌至歷史新低，前總統拜登告訴民主黨高層，他可以重返政壇，為民主黨籌集資金，並協助民主黨開展競選活動。

據《NBC News》上周五（21 日）報導，知情人士透露，拜登在上月與民主黨全國委員會主席馬丁會面時提出這一想法。

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退役海軍官員特雷爾上周四表示：「我們想聽聽民主黨現在有什麼計畫。我覺得我們不應該光說不練。」特雷爾曾支持民主黨籍前副總統賀錦麗。

在參議院民主黨領袖舒默對共和黨做出各種讓步後，民主黨人士認為高層屈服於共和黨的要求，不滿情緒達到頂峰。

拜登想要重出江湖，似乎並未激勵到民主黨人士。不少黨內活動人士甚至直言，拜登與民主黨在 2024 年敗選脫不了干係，他是民眾黨過去的象徵，不是未來的象徵。

還有匿名人士質疑：「誰會想讓他重返政壇？」

若真有人想看到他重返政壇，那個人可能是川普。上周五被問及怎麼看待「拜登重返政壇」時，川普說：「喔，但願如此。」

自川普開啟第二任期以來，他平均每天會公開提到拜登本人、拜登家人及拜登政府七次，在絕大多數情況下，他會直接點拜登的名字。