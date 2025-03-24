中國總理表態：必要時推出新增量政策
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-24 10:00
中國國務院總理李強周日（23 日）上午在北京出席中國發展高層論壇 2025 年年會開幕式，並發表主旨演講。
據《中國基金報》報導，李強表示，今年中國將經濟增長目標設定為 5% 左右，既是源於對中國經濟基礎條件的把握，也源於對自身治理能力和未來發展潛力的堅定信心。
李強說，政府將注重加大政策力度與激發市場力量相結合，努力實現這一預期目標。一方面，政府要實施更加積極有為的宏觀政策，進一步加大逆周期調節力度，必要時推出新的增量政策，為經濟持續向好、平穩運行提供有力支撐。
另一方面，政府要深化經濟體制改革，不斷推進全國統一大市場建設，著力打通經濟循環堵點卡點，為各類經營主體進一步營造良好發展環境，強化對企業創新創造的政策支持，增強發展內在驅動力。
李強周日會見來華出席中國發展高層論壇 2025 年年會的美國聯邦參議員戴安斯及部分美國企業界人士。
李強稱，打貿易戰沒有贏家。希望美方同中方更多相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則坦誠溝通、增信釋疑，深化兩國務實合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。
中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」指出，戴安斯與蘋果執行長庫克、美國教授艾莉森等美方人士熱聊。但戴安斯未回答現場記者關於中美關稅的問題。
戴安斯與美國總統川普的關係密切，是川普重返白宮以來首位與中國高階官員會面的美國政界人士，而且曾於 2019 年（川普第一任期內）中美貿易摩擦期間訪問中國，參與中美貿易談判。
此外，中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰周日（23 日）傍晚會見蘋果 (AAPL-US) 、輝瑞 (PFE-US) 、博楓、美敦力、萬事達卡 (MA-US) 、禮來製藥、嘉吉、康寧 (GLW-US) 等跨國公司負責人，就全球和中國經濟形勢、中美經貿合作、擴大對華投資等交換意見。
據《新華社》報導，何立峰表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，中國堅定不移推動高品質發展，擴大高水準對外開放，持續改善營商環境，歡迎跨國公司擴大投資，共享發展機遇。
《新華社》稱，跨國公司負責人表示，重視中國市場，看好中國經濟前景，願致力於對華長期合作。
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