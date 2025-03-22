Fed官員古爾斯比：降息要看通膨進展

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-22 07:18

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芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周五 (21 日) 表示，他仍認為美國聯準會 (Fed) 可能降息，雖然降息前景所面臨的風險正在升高。

在古爾斯比和其 Fed 官員同僚決議按兵不動的兩天後，古爾斯比表示，他聽見更多來自他所在區域企業傳達的不安，包括對關稅、轉嫁成本的能力，以及經濟成長趨緩。

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古爾斯比向 CNBC 說：「當面臨很多不確定性時，我的確認為需要暫停，等待政策方面的一些事情釐清。」

不過他也說，雖然 Fed 因為美國總統川普的關稅計畫、放寬管制、減稅等問題先採取觀望的態度，他仍認為未來會降息。

古爾斯比說：「如果我們能長期在控制通膨方面取得進展，我相信未來 12 到 18 個月的利率水準，將比現在低。」

他表示，如果關稅影響的範圍有一定限度，關稅對通膨的影響就會是暫時性的 (transitory)。這番話和 Fed 主席鮑爾日前的說法相呼應，鮑爾周三表示，萬一關稅真讓通膨回升，只要那是「暫時性」現象，Fed 就可以暫時不予理會。

古爾斯比說：「進口只占美國國內生產毛額 (GDP) 的 11%，因此，一次性的關稅若沒有招致對等回應，也沒有像一開始以為的範圍廣，對通膨就可能只是暫時性的影響，貨幣政策可以置之不理。」

川普已透過兩波單獨行動，對中國產品徵收 20% 關稅，也對鋼鐵和鋁進口品徵收關稅。另外，美國將在 4 月 2 日宣布所謂的「對等關稅」，加拿大、歐盟和中國已經祭出關稅報復、或打算這麼做。

古爾斯比說，若關稅擴大、其他國家展開報復，就可能迫使 Fed 回應。「關稅範圍愈大、衝擊供給面的可能性愈高，Fed 就愈難以置芝不理。」

根據周三會後公布的經濟預測，Fed 官員調降對 2025 年的經濟成長預測，但提高通膨和失業預測。鮑爾說關稅可能延後通膨進展，但認為物價可望在未來兩年內降溫。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五在另一場演講中也指出，決策和經濟趨勢、特別是通膨，存在高度不確定性。

威廉斯在巴哈馬拿騷的演講中說：「近期數據——無論是硬數據還是軟數據——都發出混雜的信號。這幾個月來，政策不確定性的指標急劇上升。」