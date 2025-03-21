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〈台幣〉量增區間整理 收升1.9分至32.988元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-21 17:07

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新台幣在33元上下盤整。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (21) 日由貶轉升，終場收在 32.988 元，升值 1.9 分，不過，成交值則放大至 13.44 億美元，中央銀行總裁楊金龍昨 (20) 日說明，近期外資賣股匯出量大，導致新台幣匯率貶破 33 元價位，但應只是短期現象。

新台幣今日以 33.02 元、貶值 1.3 分開出後，升貶互見，低見 33.054 元，午盤過後處小幅升值態勢，最高則來到 32.982 元，全日高低價差 7.2 分。


觀察主要亞幣，隨著美元指數強彈 0.35%，日元泰銖再度重貶約 0.4% 上下，星元微貶，人民幣港幣處平盤，韓元則強升近 0.3%。

統一投顧分析，台股技術線型有轉強跡象，不過，川普提出「骯髒 15 國」將受到美國的特別關注，台灣也上榜，隨著美國對等關稅即將於 4 月 2 日宣布，可能涵蓋汽車、半導體和藥品等產業，關稅對經濟的影響不確定性高。

同時，美國挑起全球貿易戰，造成美國消費者信心下滑、金融市場波動加劇。

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央行台幣楊金龍美元關稅川普

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