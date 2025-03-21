〈台幣〉量增區間整理 收升1.9分至32.988元

新台幣 今 (21) 日由貶轉升，終場收在 32.988 元，升值 1.9 分，不過，成交值則放大至 13.44 億美元，中央銀行總裁楊金龍昨 (20) 日說明，近期外資賣股匯出量大，導致 新台幣 匯率貶破 33 元價位，但應只是短期現象。

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統一投顧分析，台股技術線型有轉強跡象，不過，川普提出「骯髒 15 國」將受到美國的特別關注，台灣也上榜，隨著美國對等關稅即將於 4 月 2 日宣布，可能涵蓋汽車、半導體和藥品等產業，關稅對經濟的影響不確定性高。