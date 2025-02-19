鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至3.35元，預估目標價為163.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 02:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.48元下修至3.35元，其中最高估值4.28元，最低估值1.96元，預估目標價為163.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.28(4.28)
|4.99
|6.68
|8.74
|最低值
|1.96(1.96)
|3.09
|5.5
|6.46
|平均值
|3.25(3.29)
|4.38
|5.9
|7.6
|中位數
|3.35(3.48)
|4.48
|5.7
|7.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|74.05億
|78.58億
|81.73億
|85.61億
|最低值
|66.52億
|69.07億
|76.89億
|81.22億
|平均值
|70.45億
|74.70億
|79.47億
|83.42億
|中位數
|70.22億
|75.60億
|80.27億
|83.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.94
|-2.14
|4.17
|2.10
|12.99
|營業收入
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
|66.97億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 凱悅酒店將以26億美元收購Playa酒店
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至3.65元，預估目標價為161.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為119.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為23.00元
上一篇
下一篇