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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至3.65元，預估目標價為161.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.73元下修至3.65元，其中最高估值5.23元，最低估值1.96元，預估目標價為161.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.23(5.23)6.978.9811.37
最低值1.96(2.97)3.615.711.37
平均值3.45(3.75)4.556.8811.37
中位數3.65(3.73)4.485.9611.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值74.05億78.58億81.73億85.78億
最低值66.52億69.07億77.79億85.78億
平均值70.54億74.59億79.96億85.78億
中位數70.56億75.31億80.36億85.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.94-2.144.172.1012.99
營業收入21.04億30.71億58.16億67.22億66.97億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSH

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