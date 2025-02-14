鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至3.65元，預估目標價為161.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.73元下修至3.65元，其中最高估值5.23元，最低估值1.96元，預估目標價為161.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.23(5.23)
|6.97
|8.98
|11.37
|最低值
|1.96(2.97)
|3.61
|5.7
|11.37
|平均值
|3.45(3.75)
|4.55
|6.88
|11.37
|中位數
|3.65(3.73)
|4.48
|5.96
|11.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|74.05億
|78.58億
|81.73億
|85.78億
|最低值
|66.52億
|69.07億
|77.79億
|85.78億
|平均值
|70.54億
|74.59億
|79.96億
|85.78億
|中位數
|70.56億
|75.31億
|80.36億
|85.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.94
|-2.14
|4.17
|2.10
|12.99
|營業收入
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
|66.97億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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