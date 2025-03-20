〈台幣〉全日處升值態勢 收盤價仍壓在33元下
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-20 16:54
聯準會、日銀陸續宣布利率不變，外資轉為買超台股，推升新台幣今 (20) 日全日處在升值態勢，終場收在 33.007 元，升值 3.6 分，台北外匯經紀公司成交值 9.28 億美元。
新台幣今日以 33.02 元、升值 2.3 分開出後，最高來到 32.965 元，終場收在 33.007 元，升值 3.6 分，全日高低價差 7.7 分。
觀察主要亞幣，新台幣升值 0.11%，日元升值 0.15% 左右，港幣處平盤附近，人民幣貶約 0.1%，星元和泰銖貶近 0.2%，韓元貶約 0.25%，美元指數則反彈 0.15%。
元大投顧分析，美國總統川普無差別關稅政策強硬，日前重申 4 月 2 日將如期實施對等關稅，包括中、加、歐盟紛紛祭出反制手段，全球貿易大戰箭在弦上，消息面仍會造成市場震盪。
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