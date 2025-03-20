美國、烏克蘭總統通話 達成「局部停戰」共識

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-20 08:10

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美國白宮周三（19 日）發表聲明，稱川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基當天上午通話，就俄羅斯和烏克蘭停止襲擊能源設施、「局部停火」達成共識。

這份由美國國務卿盧比歐和總統國家安全事務助理華爾茲共同簽署的聲明，稱川普在通話中向澤倫斯基全面介紹了美俄元首周二通話情況及討論的關鍵問題。美烏技術團隊未來幾天將在沙烏地阿拉伯會談，討論將停戰範圍擴大到黑海，以實現全面停火。

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這份聲明說，澤倫斯基在通話中重申願意接受全面停火。美烏元首同意隨著戰場形勢的發展，兩國國防人員密切分享消息。

澤倫斯基在通話中要求美國提供更多防空系統，尤其是「愛國者」飛彈系統，川普同意與其合作，「尋找可用資源，特別是在歐洲」。

這份聲明說，川普在通話中還談及烏克蘭的電力供應和核電站，稱美國或可幫助經營發電站，「美國掌控這些發電站的所有權，是對這些基礎設施的最佳保護，也是對烏克蘭能源基礎設施的支持。」

通話結束後，川普在社交媒體上發文，稱此次通話持續大約一個小時，談得「非常好」。

川普說，雙方討論內容大多涉及美俄總統周二通話，目的是協調俄烏雙方的要求和需求，「我們很大程度正走在正軌上。」

據英國《衛報》、《獨立報》報導，正在芬蘭訪問的澤倫斯基，周四在赫爾辛基舉行記者會，就烏方「紅線」、美國對烏軍援等問題表態。

澤倫斯基表示，烏克蘭自決權是談判的關鍵「紅線」。被問及烏方「紅線」相關問題時，他回答：「關鍵是不能失去我國的獨立和主權，這樣俄羅斯就永遠不會影響烏克蘭人獨立」。