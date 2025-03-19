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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group IncCAVA-US的目標價調降至120元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2025-03-19 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)提出目標價估值：中位數由125元下修至120元，調降幅度4%。其中最高估值175元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Cava Group Inc評價：積極樂觀9位、保持中立8位、保守悲觀0位。

Cava Group Inc今(19日)收盤價為77.7201元。近5日股價下跌4%，標普指數上漲0.76%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CAVA市場預估目標價

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