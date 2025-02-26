鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group IncCAVA-US的目標價調降至137.5元，幅度約5.17%
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)提出目標價估值：中位數由145元下修至137.5元，調降幅度5.17%。其中最高估值175元，最低估值104元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Cava Group Inc評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Cava Group Inc今(26日)收盤價為99.3元。近5日股價下跌5.17%，標普指數下跌2.84%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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