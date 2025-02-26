鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為137.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.52元，其中最高估值0.7元，最低估值0.37元，預估目標價為137.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.7(0.89)
|0.86
|1.33
|1.66
|最低值
|0.37(0.39)
|0.53
|0.75
|1.29
|平均值
|0.55(0.62)
|0.69
|1.05
|1.48
|中位數
|0.52(0.6)
|0.68
|1.06
|1.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.01億
|14.66億
|17.83億
|20.56億
|最低值
|11.63億
|13.93億
|17.22億
|20.37億
|平均值
|11.87億
|14.40億
|17.44億
|20.46億
|中位數
|11.91億
|14.42億
|17.27億
|20.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.33
|-0.52
|0.21
|營業收入
|5.00億
|5.64億
|7.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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