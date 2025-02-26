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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為137.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.52元，其中最高估值0.7元，最低估值0.37元，預估目標價為137.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.7(0.89)0.861.331.66
最低值0.37(0.39)0.530.751.29
平均值0.55(0.62)0.691.051.48
中位數0.52(0.6)0.681.061.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.01億14.66億17.83億20.56億
最低值11.63億13.93億17.22億20.37億
平均值11.87億14.40億17.44億20.46億
中位數11.91億14.42億17.27億20.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-0.33-0.520.21
營業收入5.00億5.64億7.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAVA

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