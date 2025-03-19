〈輝達GTC〉黃仁勳：Blackwell Ultra和Rubin今明年出貨、AI電腦與人形機器人模型發布

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-19 08:55

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (18 日) 在年度 AI 盛會 GTC 2025 上發表主題演講，內容涵蓋 AI 科技演進及計算需求、即 AI 擴展定律的預測，同時公佈輝達 Blackwell 架構最新一代產品、此後幾代產品的出貨時間計畫，以及該公司在機器人領域合作研發的進展。 要點包括：

他首先介紹 AI 研發的發展歷程，從最初的意識 AI(Perception AI) 到現在的生成式 AI，他並預估將進入代理式 AI(Agentic AI) 時代，接下來將是物理 AI(Physical AI)，也就是機器人的時代。「我們將邁向代理式 AI 時代，接著是物理 AI、即機器人時代，AI 擴展定律、即計算需求在超快提速。」

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黃仁勳說：「現在我們正瞭解如何擴展 AI，未來必須關注訓練和擴展構建的 AI 模型」，並指去年行業對計算需求判斷錯誤。

他說：「計算的需求、即 AI 的擴展定律更具韌性，而且實際上速度在超快提高 (hyper-accelerated)。」

輝達周二發佈針對開發者和企業的開源 AI 模型系列，幫助他們打造 Agentic AI 平台，並針對企業發佈 Blackwell Ultra DGX SuperPOD。黃仁勳說：「我們進行推理所需的計算量比以前大大增加，而能夠進行的數據和人工訓練是有限的。未來將由人類編寫軟體過渡到由 AI 模型運作軟體。」

他並介紹，AI 計算相關的基礎設施成長正處於轉捩點。「美國前四大雲端服務供應商，這些所謂的超大規模雲服務商（hyperscaler）去年購買 130 萬塊 Hopper 架構晶片，今年購入 360 萬 Blackwell 晶片。」他並預估，2028 年資料中心資本支出規模突破 1 兆美元。

黃仁勳也展示輝達簡化加速平台處理與數據和 AI 等領域採用的 CUDA-X 庫，稱 AI 加速服務於多種行業各行各業都可應用 CUDA-X 庫，稱這隻是實現加速計算的庫的一小部分。

黃仁勳預測，每家公司未來都將有兩個工廠，一是用於生產產品，另一個用於 AI 數學。AI 將進入所有行業。

他還宣佈，輝達將擴大與通用汽車的合作。通用將用輝達技術幫忙開發自駕汽車，輝達推出汽車安全 AI 解決方案 Halos。「我相信，我們是此外上第一家對每一行代碼都進行安全評估的公司。」此外，他也宣布將與思科和 T-Mobile 等公司合作，研究和開發用於下一代無線網路 6G 的 AI 原生網路。

談到資料中心時，黃仁勳稱 Blackwell 架構的晶片已經全面投產，客戶需求令人難以置信。他再次展示今年 1 月 CES 上他演示的超級晶元 Grace Blackwell NVLink 72。它在一個晶圓上集成 72 個 Blackwell GPU，並且有 18 個 NVLink Switch，實現 4 位浮點數 FP4 上 1.4 EFLOPS 的計算性能。

輝達周二還推出號稱未來「AI 工廠操作系統」的新開源軟體 Dynamo。黃仁勳展示了 Blackwell 架構如何超越 Hopper 超級計算機，用 Grace Blackwell NVLink72 晶片搭載 Dynamo，Blackwell 架構相比 Hopper 架構可將性能提升 25 倍。「在推理模型中，Blackwell 的性能是 Hopper 的 40 倍。」

Blackwell 系列的新品 Blackwell Ultra NVL72 平台將於今年下半年出貨，頻寬是前代 GB200 的兩倍，記憶體速度是前代的 1.5 倍。Blackwell Ultra 有兩個版本，一是基於安謀設計的 CPU，名為 GB300，另一個是名為 B300 的 GPU。

輝達表示，Blackwell Ultra 平台為 AI 推理時代鋪路。GB300 NVL72 採用機架級設計，連接 72 塊 Blackwell Ultra GPU。相比 Hopper 架構，B300 NVL16 在大模型上的推理速度提高 11 倍，計算能力提高 7 倍，記憶體增加 4 倍，可為 AI 推理等最複雜的工作負載提供突破性的性能。

另外，黃仁勳還公佈 Blackwell 之後下一代 GPU 架構 Rubin AI 資料中心晶片的預定上市時間，名為 Vera Rubin 的平台將於 2026 年下半年開始出貨，它得到 NVLink 144 技術加持，包括名為 Vera 的輝達首款客製化 CPU 設計和名為 Rubin 的 GPU 設計。Vera Rubin NVLink 144 的性能將是 GB300 NVL 72 的 3.3 倍。

相比三年前輝達在 GTC 大會首次發佈的前代 Grace CPU，Vera 性能提高一倍，Vera 基於 Olympus 核心設計，Vera 設計速度將是去年採用 Blackwell 架構 CPU 的兩倍。

輝達預估，Vera Rubin 之後的下一代 Rubin Ultra NVL576 將於 2027 年下半年推出，性能將是 GB 300 NVL72 的 14 倍。Rubin 之後的下一代架構名為 Feynman，名稱來自著名物理學家，該架構將於 2028 年亮相。

在機器人技術開發方面，大會上播放一段展現如何進行機器人研究的影片，包括使用 Omniverse 平台和 Cosmos 模擬引擎，通過數位孿生技術，對機器人的 AI 進行虛擬訓練，通過感測器模擬學習，然後轉化為現實世界的動作 token。

輝達宣佈推出通用的機器人基礎模型 GR00T N1，為全球首款開源的人形機器人功能模型。

黃仁勳演講的現場出現一部輝達、谷歌 (GOOGL-US) 與迪士尼 (DIS-US) 合作研發的機器人，名為 Blue，由輝達最新的 GR00T N1 模型加持。他還透露，輝達與谷歌的 DeepMind 和迪士尼在合作開發機器人類比用的開源、可擴展物理引擎，名為 Newton，預計今年稍晚完成開發。Newton 旨在推動機器人的學習和發展。