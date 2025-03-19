美商務部：正尋求企業與外國幫忙阻陸獲美晶片 不能失去台灣晶片否則將無法製造汽車

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-19 12:10

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美國商務部長 Howard Lutnick 周二 (18 日) 表示，川普政府正尋求企業和外國政府的幫助，以防止中國獲得美國晶片，並重申他認為中國 AI 新創公司 DeepSeek 不當使用了美國晶片，還警告美國若失去台灣晶片將無法製造汽車。

Lutnick 在美國工業和安全局一場會議上說：「有人拿了我們的晶片後轉移到中國來賺錢。有時候錢不多，有時金額巨大，但他們試圖通過幫助反對我們生活方式的人來摧毀我們的生活方式。」

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他還表示，川普政府打算嘗試將出口管制納入貿易協議，「讓各國決定自己是與美國、自由以及西方生活方式保持一致，還是為了多賺一點錢或買稍微便宜的東西而出賣靈魂，因為那就是你在做的事，你會把靈魂出賣給那些想傷害我們的人」。

此外，Lutnick 還警告，若美國失去台灣，無法再獲得台灣晶片，那些晶片不來，就無法製造汽車。

Lutnick 也提及，川普努力提高美國鋁、鋼鐵、半導體晶片和其他商品的生產。「我們需要製造無人機，我們需要保護我們的無人機。我們需要建立數據中心。」

今年 1 月 29 日，Lutnick 在參議院商業、科學和交通委員會上表示，中國 AI 公司 DeepSeek 以低價創造出 AI 模型，是透過從美國竊取或利用的方式。他還表示，中國找到繞過美國出口管制的方法，而美國必須找到一種以關稅模式支持出口管制的方式，以保持美國的領先地位。

《彭博資訊》上月底曾報導，美國川普政府正制定更嚴格的限制對中晶片出口的方案，並且正在向美國的關鍵盟友施壓，以使這些國家同樣採取加強措施。

報導指出，美國政府代表不久前會見日本和荷蘭的政府代表，就限制東京電子和荷蘭艾司摩爾的工程師向中國提供半導體設備維護服務的問題開展談判。