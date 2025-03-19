普丁和川普通話後 烏克蘭總統表態了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-19 10:10
俄羅斯總統普丁與美國總統川普通話後，烏克蘭總統澤倫斯基周二（18 日）在社交媒體發文表示，已準備好採取必要停戰措施，現在俄方必須展現停火意願。
據烏克蘭媒體報導，澤倫斯基當天以視訊方式回答媒體提問時稱，即使只是「部分」停火也是「積極成果」，它將使烏克蘭距今年結束戰爭的目標更進一步。
與此同時，烏方對俄方停火的誠意感到懷疑。
美俄元首在通話中就俄烏停止打擊能源基礎設施達成協議，澤倫斯基表示，將支持這一提議，但他仍無法相信普丁，希望與川普進一步對話，了解更多細節。
澤倫斯基稱，如果俄軍繼續攻擊烏方能源設施，烏軍將予以還擊。他認為俄羅斯沒準備結束這場戰爭。
另據法國媒體報導，正在德國訪問的法國總統馬克宏周二對媒體說，俄烏停火應該是「可核查」和「可評估」。
馬克宏表示，有關結束烏克蘭戰爭的「最新討論」（美俄通話）邁出了第一步，並朝著正確方向發展。法國將繼續支持烏克蘭，並希望「實現完全被遵守和可評估的停戰」，實現穩固持久和平。他還強調，沒有烏克蘭參與的談判不可想像。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇