普丁和川普通話後 烏克蘭總統表態了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-19 10:10

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俄羅斯總統普丁與美國總統川普通話後，烏克蘭總統澤倫斯基周二（18 日）在社交媒體發文表示，已準備好採取必要停戰措施，現在俄方必須展現停火意願。

據烏克蘭媒體報導，澤倫斯基當天以視訊方式回答媒體提問時稱，即使只是「部分」停火也是「積極成果」，它將使烏克蘭距今年結束戰爭的目標更進一步。

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與此同時，烏方對俄方停火的誠意感到懷疑。

美俄元首在通話中就俄烏停止打擊能源基礎設施達成協議，澤倫斯基表示，將支持這一提議，但他仍無法相信普丁，希望與川普進一步對話，了解更多細節。

澤倫斯基稱，如果俄軍繼續攻擊烏方能源設施，烏軍將予以還擊。他認為俄羅斯沒準備結束這場戰爭。

另據法國媒體報導，正在德國訪問的法國總統馬克宏周二對媒體說，俄烏停火應該是「可核查」和「可評估」。