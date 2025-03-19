小米去年財報史上最強！專家：過去兩年小米與雷軍轉變巨大 造車是重要因素

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-19 13:30

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小米 (01810-HK)周二 (18 日) 公佈 2024 年財報，創辦人雷軍在微博高呼為「史上最強」，其中最讓人驚喜的當屬汽車業務，董事長雷軍當天在微博發文稱小米汽車累計交付量達 20 萬輛，專家認為，亮眼的財報背後是小米和雷軍個人 IP 的巨大轉變，而造車肯定是個重要因素。

兩年前，雷軍微博的職責大概等於客服，網友留下言論像是「趕緊叫下金凡（小米集團手機部副總裁），系統更新完又出 BUG 了」，但如今彷彿成了一個許願池。在上周六 (15 日) 晚會曝光衛生紙行業亂象後，有網友在雷軍個人微博留言道：「雷總，求求了，咱們做衛生巾吧。」

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專家認為，小米逆襲更關鍵的原因是，在這場聲勢浩大的造車運動中，它的傳統業務做到了「無一失位」，不僅維繫住消費者的信心，也讓小米的「人車家全生態」戰略爆發出極為明顯的「乘數效應」，而這在周二發佈的財報中，這一點被體現得淋漓盡致。

財報顯示，2024 年小米集團總收入年增 35% 至人民幣 3659 億元，經調整凈利年增 41.3% 至 272 億元，兩項核心財務指標皆創歷史新高。

值得一提的是，在這份財報發佈前，小米周二股價收於每股 57.65 港元，相較於去年年報發佈日（2024 年 3 月 19 日）上漲約 347%。

在各類公開場合中，雷軍從不避諱談及關於「順勢而為」的商業哲學。對於大眾來說，更直白點的說法可能就是「追趕潮流」，但有別於一般互聯網大廠，雷軍和小米在身處風口時展現出極強的戰略定力，尤其是在自家業務全線傳來捷報的 2024 年。

小米基於市場格局變化，提出的目標是每年提高 1 個百分點的市佔率。從 2023 年第四季開始，小米智慧手機出貨量，連 5 季上升，即便在這樣的動能下仍選擇穩紮穩打。在汽車業務上，小米的佈局也相對克制。

財報顯示，2024 年小米集團研發支出達 241 億元，年增 25.9%，今年研發投入金額料將達到 300 億元，而從宣佈造車的 2021 年開始，小米研發費用基本都以 25% 左右的漲幅逐年提升，這讓營運費用始終保持在一個合理的範圍內。

不過，在整體資本開支上，小米也是秉持著「該省則省、該花則花」的原則。

事實上，從去年第二季開始，「小米史上最強財報」頭銜被逐季刷新，智慧汽車業務平地起驚雷，各項傳統業務穩健發育，「人車家全生態」戰略佈局逐漸成形，未來小米集團將長期處於上升期階段。

但眼前一個挑戰是，AI 能力未得到完全兌現。相較於 OPPO、vivo、榮耀等廠商，在今年不約而同地將 AI 戰略提高到「最高優先順序」，小米在這方面稍顯被動，能支撐系統級功能調度的澎湃 OS 2.0 正式版，在去年底才姍姍上線。

現階段，小米無論是在智能手機上，還是 IoT 產品上，AI 能力多展現在高頻場景下的功能類應用，基於 AI 的生態聯動還存在明顯不足。

不過，小米的特殊之處在於「智慧手機 ×AIoT」的基本盤，幾乎是消費電子廠商中最強的，甚至沒有之一。 這個基本盤一方面體現在家庭產品的全種類覆蓋，另一方面則是體現在其強大的用戶基礎上。

去年小米 AIoT 平台連接的 IoT 設備數 (不含智慧手機、平板及筆電) 達到 9.04 億，擁有 5 件及以上連接至 AIoT 平台設備為 1830 萬，年增 26.1%。