一覺醒來 牛彈琴：美俄要精誠合作了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-19 09:40
這個世界變化快。
一覺醒來，美國總統川普和俄羅斯總統普丁的電話已經打完，美俄要精誠合作了。
看雙方通報，川普和普丁都很高興。
川普說：「我今天（18 日）與普丁的電話交談，非常愉快，富有成效。我們同意立即停止攻擊所有能源和基礎設施，並達成諒解，我們將迅速努力實現全面停火，最終結束俄羅斯和烏克蘭之間這場非常可怕的戰爭。」
他接著感慨：「如果我是總統，這場戰爭就不會開始！我們討論了和平契約的許多要素，包括數千名士兵被殺的事實，普丁總統和澤倫斯基總統都希望結束這場戰爭。這一進程現已全面開始，希望我們能為了人類的利益完成這項工作！」
克林姆林宮也立刻發表聲明，稱讚這次電話會談「坦誠、詳盡」。
普丁還特意感謝川普：「 為結束敵對行動和生命損失的崇高目標作出貢獻。」
具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周三（25 日）對此提出三點看法：
第一、烏克蘭戰事到了該結束的時候
戰火已經燃燒了三年，但最終結果估計都差不多，用一些人的話說，土地屬於俄羅斯，資源屬於美國，債務屬於歐盟，榮耀屬於烏克蘭！
烏克蘭真有榮耀嗎？
有的，不過是千千萬萬破碎的家庭，是大片大片淪為廢墟的國土。
這個世界，多少不應該發生的事，就陰差陽錯發生了。
第二、川普要和普丁大幹一場
不是敵對地幹，而是要精誠合作。
這是拜登執政時期俄羅斯想都不敢想的事情。
所以，世界上哪有板上釘釘的事情，任何事件都存在著重大變數。
不排除在川普運作下，針對俄羅斯的制裁，最後統統取消。俄羅斯甚至被拉回到七國集團（G7），G8 再次產生。而且，美俄還將在中東等很多領域展開合作。
剩下歐洲和烏克蘭，在風中凌亂。
第三、世界地緣政治正在發生巨變
西方國家的世界觀開始坍塌，西方國家的地緣政治秩序也在崩裂。
大西洋的裂痕已無法彌補，歐洲不得不更加依靠自己，英法德成為領頭羊；中東肯定會迎來全新變化，伊朗壓力在加大，進而牽動黎巴嫩、葉門、巴勒斯坦等地局勢。
當然，人們也不用迴避的一點，川普迅速改善美俄關係，甚至要展開親密合作，不排除還是努力拉攏俄羅斯，對付東方大國中國……
「牛彈琴」說，俄羅斯會看不清楚這一點？俄羅斯有俄羅斯的國家利益，川普畢竟只有四年，俄羅斯會怎麼做？還是那句話：劇必須從序幕開始，但序幕還不是高潮。
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