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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至2.04元，預估目標價為18.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 22:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元下修至2.04元，其中最高估值2.71元，最低估值1.44元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.71(2.71)3.684.45.08
最低值1.44(1.44)1.892.474.36
平均值2.08(2.1)2.913.474.72
中位數2.04(2.15)2.853.454.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值578.86億617.82億651.65億685.34億
最低值558.98億578.99億602.61億649.62億
平均值568.00億598.74億624.52億667.48億
中位數567.58億597.62億622.91億667.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-18.36-3.090.191.211.24
營業收入173.37億298.82億489.71億527.88億542.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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