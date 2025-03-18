鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至2.04元，預估目標價為18.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 22:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元下修至2.04元，其中最高估值2.71元，最低估值1.44元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.71(2.71)
|3.68
|4.4
|5.08
|最低值
|1.44(1.44)
|1.89
|2.47
|4.36
|平均值
|2.08(2.1)
|2.91
|3.47
|4.72
|中位數
|2.04(2.15)
|2.85
|3.45
|4.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|578.86億
|617.82億
|651.65億
|685.34億
|最低值
|558.98億
|578.99億
|602.61億
|649.62億
|平均值
|568.00億
|598.74億
|624.52億
|667.48億
|中位數
|567.58億
|597.62億
|622.91億
|667.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|營業收入
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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