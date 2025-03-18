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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至6.56元，預估目標價為121.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 20:16


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.23元上修至6.56元，其中最高估值11.85元，最低估值1.53元，預估目標價為121.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.85(11.85)19.8121.510.76
最低值1.53(1.53)3.481.3410.19
平均值6.76(6.51)9.389.6910.48
中位數6.56(6.23)9.149.1810.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值137.17億153.99億162.00億140.05億
最低值76.78億82.26億96.44億140.05億
平均值104.11億116.15億124.73億140.05億
中位數100.31億120.69億125.37億140.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-998.2653.6633.3616.92-4.55
營業收入46.70億73.01億141.23億60.38億42.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXE

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