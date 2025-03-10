鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至5.92元，預估目標價為118.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 20:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.69元上修至5.92元，其中最高估值11.85元，最低估值1.53元，預估目標價為118.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.85(11.85)
|19.81
|21.5
|10.76
|最低值
|1.53(1.53)
|3.48
|1.34
|10.19
|平均值
|6.13(5.95)
|8.93
|10.01
|10.48
|中位數
|5.92(5.69)
|8.73
|9.18
|10.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|137.17億
|153.99億
|162.00億
|140.05億
|最低值
|76.78億
|82.26億
|97.96億
|140.05億
|平均值
|100.33億
|113.14億
|130.03億
|140.05億
|中位數
|92.83億
|106.44億
|130.07億
|140.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|營業收入
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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