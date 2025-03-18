AI價格戰開打！百度文心一言4月起全面免費開放 迎戰免費版ChatGPT

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 13:00

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在近期的 AI 市場中，百度 (BIDU-US) 宣布其文心一言將於 4 月 1 日全面免費開放，此舉標誌著 AI 服務進入價格戰階段。百度表示，隨著文心大模型技術的持續迭代與成本降低，所有使用者將能在 PC 及 App 端享受最新智慧體驗。

此外，文心一言的新「深度搜尋」功能即日起上線，並將在 4 月 1 日免費提供。此功能具備強大的思考規劃能力，能夠靈活運用外部工具，提供專家級內容回复，支援多模態輸入與輸出。

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截至 2024 年 11 月，文心一言的用戶規模已達 4.3 億，日均調用量超過 15 億次，顯示出其在中國 AI 市場的顯著影響力。百度也計劃在下半年推出下一代人工智慧模式 Ernie 5.0，進一步增強多模態能力。

這一系列措施引發資本市場的正面反應，2 月 13 日，百度集團 (9888-HK) 港股股價在消息發布後持續走強，截至發稿時報 93.8 港元，漲幅達 5.51%，最新市值達到 2631 億港元，展現出投資人對百度 AI 策略的充分信心。

分析家認為，這項免費策略將推動 AI 技術的普及與民主化，並惠及更廣泛的使用者群體。

同時，OpenAI 也宣布其免費版 ChatGPT 將在標準智慧設定下無限使用 GPT-5。 OpenAI 執行長 Sam Altman 透露，他們的首要目標是創建一個能夠整合 o 系列模型和 GPT 系列模型的全新系統，並自主選擇是否進行深度思考。

更吸引人的是，OpenAI 後續將把 GPT-5 作為一個整合眾多技術（包括 o3 模型）的系統發布，Plus 訂閱用戶將能以更高智能水平運行 GPT-5，Pro 訂閱用戶則將享受更高等級的智能體驗。這些模型將整合語音、繪圖、搜尋、深度研究等更多功能，全面提升使用者體驗。