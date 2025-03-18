陸出手整治加班文化！發改委：強化落實帶薪年休假制度 不得違法延長工時

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-18 14:10

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中國國務院新聞辦公室周一 (17 日) 就提振消費有關情況舉行記者會，國家發改委副主任李春臨在被問到「加班文化盛行」等痛點問題時表示，《提振消費專項行動方案》專門就「保障休息休假權益」提出了相關舉措，通過強化執行監督來落實帶薪年休假制度，明確不得違法延長勞動者工作時間，同時鼓勵彈性錯峰休假，鼓勵有條件的地方設置中小學春秋假等。

中國官媒《人民網》報導，在《方案》中最值得關注的是關於假期的問題，其中提到保障休息休假權益，鼓勵帶薪年休假與小長假連休，實現彈性錯峰休假，鼓勵有條件的地方給學生放春秋假，用人單位必須都能讀懂言外之意。

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目前，中國職工法定休息休假時間雖約 120 至 130 天，但落實情況不容樂觀。在剛結束的 2025 年全國兩會上，全國政協委員、全國總工會辦公廳主任呂國泉關注保障職工休息休假權，認為可以以此進一步釋放消費潛能。有錢有閒有消費是現代社會的一個發展的趨勢。

提振消費信心，要把「該放的假」都放到位。「加班文化」使得許多人即使有錢也難以有時間去消費。在忙碌的工作節奏下，人們往往犧牲了休閒和娛樂的時光，無暇顧及旅遊、購物、餐飲等消費活動。

帶薪年休假制度本是對勞動者休息權益的保障，但在實際執行中卻存在不少漏洞。一些企業為了追求經濟效益，強制員工加班，使得帶薪休假淪為一紙空文。目前一些大廠已經在糾正自己錯誤，有的禁止加班，有的嘗試四天半工作時間，這都是積極作為。有錢的時候還得有時間，這是提振消費信心的關鍵。