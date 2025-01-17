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鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉NTRA-US的目標價調升至195元，幅度約5.41%

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 00:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對那提拉(NTRA-US)提出目標價估值：中位數由185元上修至195元，調升幅度5.41%。其中最高估值210元，最低估值160元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予那提拉評價：積極樂觀20位、保持中立1位、保守悲觀1位。

那提拉今(17日)收盤價為169.5405元。近5日股價下跌5.41%，標普指數上漲0.53%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NTRA市場預估目標價

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