鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉NTRA-US的目標價調升至195元，幅度約5.41%

綜合評級 - 共有22位分析師給予那提拉評價：積極樂觀20位、保持中立1位、保守悲觀1位。

那提拉今(17日)收盤價為169.5405元。近5日股價下跌5.41%，標普指數上漲0.53%短期股價無明顯表現。