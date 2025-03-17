加速出海！小米汽車研發中心落腳慕尼黑 理想未來也積極「入歐」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-17 14:10

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小米 (01810-HK) 汽車正加快海外擴張速度，日前傳出在德國慕尼黑建設研發中心，正在當地狂招高級經理、營運、整車 / 底盤工程師等人才，為海外市場做當地語系化適配，為研發中心的建造提供保障。此前，小米還低調挖來兩位德國汽車業老將，分別是曾任法拉利空氣動力學工程師 Ricard Aiguabella Macau、BMW 前工程師 Rudolf Dittrich。

去年 7 月，針對小米汽車是否進軍歐洲市場消息，小米集團創辦人兼董事長雷軍表示，爭取 2030 年之前在歐洲銷售小米汽車。小米總裁盧偉冰本月初也正式宣佈小米汽車的出海計畫，目標是希望 2027 年將小米汽車推向全球市場。

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早在去年底，小米就積極佈局歐洲市場，並挖來兩位行業一線老兵 Ricard 跟 Rudolf。

在近 20 年的職業生涯中，Ricard 參與多家知名車隊，累積了橫跨賽車與民用車領域的寶貴經驗，曾就職於 F1 印度力量車隊、特斯拉和法拉利 F1 車隊，專攻空氣動力學，今年 1 月加入小米擔任首席空氣動力學工程師。

Rudolf 在 5 個月前也官宣成為小米歐洲中心負責人，並在官宣職務調整的同時，也曝光小米汽車的研發中心將落地慕尼黑。Rudolf 從德國雷根斯堡應用技術大學畢業後就進入 BMW 車隊，此後的 23 年間便一直在 BMW 及其下屬車隊工作，曾擔任性能團隊主管、集團賽道工程與車輛動力學主管、集團技術總監、限量版車系總經理等崗位，直到找到第二份工作，進入小米汽車。

很明顯，小米汽車挖來的這兩位身上特徵十分相似，都是具有 20 年車隊經驗的一流工程師，這也說明小米汽車在歐洲市場的目標之一，就是把新車的性能做到極致。

加快出海已經成為多數中國車廠共同的目標，而這一目標的產生並非盲目自信，得益於國內新能源汽車的快速發展，國內車廠在產品的性能和體驗上已追上海外豪華品牌的產品。

中國新能源車廠紛紛押注出海，尤其是歐洲市場，說明對大多數新能源車廠來說，加速入歐將會迎來有足夠吸引力的發展機遇。

儘管燃油車仍是歐洲汽車市場主力，但是隨著歐盟 2035 年禁售燃油車禁令的推行，新能源汽車將在歐洲市場迎來蓬勃發展，前景廣闊。