鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車LI-US的目標價調升至37.41元，幅度約3.82%
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對理想汽車(LI-US)提出目標價估值：中位數由36.03元上修至37.41元，調升幅度3.82%。其中最高估值43.17元，最低估值29.4元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予理想汽車評價：積極樂觀23位、保持中立2位、保守悲觀0位。
理想汽車今(14日)收盤價為28.72元。近5日股價上漲3.82%，標普指數下跌3.78%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車LI-US的目標價調升至34.9元，幅度約3.74%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車LI-US的目標價調升至34.87元，幅度約3.67%
- 當前王道技術！高盛點名這幾檔物理AI潛力股
- 跌落神壇？特斯拉2月在中國銷量腰斬
上一篇
下一篇