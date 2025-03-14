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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車LI-US的目標價調升至37.41元，幅度約3.82%

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對理想汽車(LI-US)提出目標價估值：中位數由36.03元上修至37.41元，調升幅度3.82%。其中最高估值43.17元，最低估值29.4元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予理想汽車評價：積極樂觀23位、保持中立2位、保守悲觀0位。

理想汽車今(14日)收盤價為28.72元。近5日股價上漲3.82%，標普指數下跌3.78%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LI市場預估目標價

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