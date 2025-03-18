安置巴勒斯坦人地點 美國、以色列瞄上新目標
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-18 09:40
三名了解內情的消息人士說，川普政府和以色列與蘇丹、索馬力亞政府接洽，美以對敘利亞也有興趣，這些國家可能成為重新安置離開加薩地帶的巴勒斯坦人的地方。
在其他國家安置巴勒斯坦人的想法，是川普團隊正在考慮的幾個選項之一，是美國總統川普結束以哈戰爭、重建這片被摧毀巴勒斯坦領土的更廣泛目標的一部分。
據美國哥倫比亞廣播公司周日（16 日）報導，兩名外交界消息人士證實，以色列和美國官員已經與蘇丹和索馬力亞溝通。以色列政府中極右翼高階官員一直呼籲把巴勒斯坦人遷出加薩。
一名消息人士說，川普的言論只會讓以色列更大膽地與其他國家接觸，探索重新安置巴勒斯坦人的機會。
三名消息人士說，川普政府和以色列也對敘利亞有興趣。其中一名消息人士說，川普政府試圖通過第三方對話者與敘利亞臨時政府接觸。
另一名消息人士說，已經有人與敘利亞當局接洽，但目前不清楚敘利亞是否已對此作出回應。
一名敘利亞高階官員說，不了解以色列或美國是否就重新安置加薩人問題與他們的政府接觸。
索馬力亞駐美國大使哈桑說：「美國政府和以色列當局均未就任何將巴勒斯坦人遷往索馬力亞的計畫與索馬力亞政府接洽。」
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