安置巴勒斯坦人地點 美國、以色列瞄上新目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-18 09:40

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三名了解內情的消息人士說，川普政府和以色列與蘇丹、索馬力亞政府接洽，美以對敘利亞也有興趣，這些國家可能成為重新安置離開加薩地帶的巴勒斯坦人的地方。

在其他國家安置巴勒斯坦人的想法，是川普團隊正在考慮的幾個選項之一，是美國總統川普結束以哈戰爭、重建這片被摧毀巴勒斯坦領土的更廣泛目標的一部分。

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據美國哥倫比亞廣播公司周日（16 日）報導，兩名外交界消息人士證實，以色列和美國官員已經與蘇丹和索馬力亞溝通。以色列政府中極右翼高階官員一直呼籲把巴勒斯坦人遷出加薩。

一名消息人士說，川普的言論只會讓以色列更大膽地與其他國家接觸，探索重新安置巴勒斯坦人的機會。

三名消息人士說，川普政府和以色列也對敘利亞有興趣。其中一名消息人士說，川普政府試圖通過第三方對話者與敘利亞臨時政府接觸。

另一名消息人士說，已經有人與敘利亞當局接洽，但目前不清楚敘利亞是否已對此作出回應。

一名敘利亞高階官員說，不了解以色列或美國是否就重新安置加薩人問題與他們的政府接觸。