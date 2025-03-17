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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-17 20:16


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.44元，其中最高估值2.39元，最低估值0.85元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.39(2.39)2.692.182.39
最低值0.85(0.85)1.050.670.95
平均值1.45(1.45)1.671.531.6
中位數1.44(1.42)1.651.691.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值297.07億302.51億307.03億317.04億
最低值280.12億278.99億280.67億289.81億
平均值287.67億291.67億293.98億303.36億
中位數288.21億294.27億295.50億303.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.937.021.61-1.69-9.34
營業收入252.85億285.86億301.54億296.52億292.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Global - Class A(PARAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPARAA

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