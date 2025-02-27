鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為11.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.43元下修至1.38元，其中最高估值1.87元，最低估值0.85元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.87(1.9)
|2.3
|2.4
|2.62
|最低值
|0.85(1.08)
|1.05
|0.67
|2.62
|平均值
|1.39(1.46)
|1.65
|1.68
|2.62
|中位數
|1.38(1.43)
|1.69
|1.8
|2.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|301.45億
|313.14億
|322.87億
|302.24億
|最低值
|280.12億
|278.99億
|281.59億
|302.24億
|平均值
|287.81億
|291.94億
|294.92億
|302.24億
|中位數
|286.51億
|290.06億
|294.82億
|302.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.93
|7.02
|1.61
|-1.69
|營業收入
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Global - Class A(PARAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司(PSTG-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為75.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽富時CRM-US的目標價調降至400元，幅度約3.15%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為11.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BROWN FORMAN ABF.A-US的目標價調降至44元，幅度約3.3%
上一篇
下一篇