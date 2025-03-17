雙降！陸多家銀行美元理財商品額度續減 收益率低至3.3%

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-17 10:30

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上周四 (13 日)，杭州銀行一位理財經理表示，該行目前銷的美元理財僅有一檔，數量亦較之前減少。該產品期限為 369 天，收益率達 3.75%，5000 美元起投，固收類資產投資佔比達 100%。民生銀行的封閉式美元理財在上周四也已售罄，只有少數每日可贖類產品尚有額度。

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與此同時，不少銀行的美元理財額度亦有所收緊，要不然就是賣完了或不賣了。這與去年行情有所不同。

根據 Wind 數據顯示，去年新成立的含「美元」字樣的理財產品超 1600 個，普益標準數據也指出，截至去年 12 月 6 日，美元理財存續產品總量 1314 檔，存續規模達到 2802 億元。

不過，仍有少數銀行的美元理財收益率在 4% 以上，像是杭州銀行提供的理財產品顯示，一個美滿固收 (QDII)7 天持有期美元理財產品近一個月收益率達 4.56%，其最低持有期為 7 天，起購金額為 100 美元，風險等級為 R2。

美元理財收益率下降，亦與 2024 年的行情有所不同。 彼時，美元理財的預期收益率普遍在 4% 以上，甚至可以接近 5%。

上述銀行的手機 App 及線下網點數據顯示，它們代銷的美元理財產品收益率多在 3.3%-4% 左右，但值得注意的是，仍高於美元存款利率。截至目前，諸多銀行美元存款利率已降至 2% 至 3% 左右。

美元理財產品數量、收益率雙降的背景是銀行調降美元存款利率。過去一個月，多家城商行和外資行相繼發佈通告下調美元定存利率，一年期美元存款利率降幅從 30 至 100 基點不等。截至目前，諸多銀行美元存款利率降至 2% 至 3% 左右。

分析人士認為，在聯準會 (Fed) 降息周期中，2024 年美元理財產品便已進入週期拐點。中信建投發佈研報指出，美元理財產品發行量在去年 9 月觸頂後開始回落， 其次是業績比較基準從去年 7 月觸碰高點後開始回落，第三則是產品風險指數從去年 8 月觸底後回升。

目前，Fed 仍處於降息週期中。瑞銀最新預估今年將降息兩次，共達 50 基點。

業內人士表示，目前以固收標的為主的美元理財產品收益率仍高於美元存款，這使得投資者仍對美元理財產品有較大熱情。投資人在購買美元理財產品時，需注意收益率波動與匯率風險。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，從美國利率方面來看，由於對美國經濟增長擔憂，聯準會 (Fed) 將有一定降息空間，這將使美債收益率下降。不過，美國經濟停滯性通膨風險、政府財政問題可能限制美債利率下行空間。此外，人民幣兌美元匯率將在短期內保持穩定，大概在 7.2 到 7.3 區間內波動。

投資人在當前市場環境下是否還要購入美元理財產品，一位理財經理說：「從全市場固收產品來看，目前外幣固收類理財產品收益率仍較高。如果目前有美元外幣現鈔，投資者仍可以申購美元理財產品，但投資人必須警惕理財產品收益率波動與匯率雙重風險。」

她進一步指出，美元理財有不保本的風險，不過，這種情況在 R1、R2 風險等級較低的產品出現的並不多。