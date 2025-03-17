〈陸股盤後〉三大指數漲跌不一 滬指量縮走高 再創今年新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-17 16:10

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中國 A 股三大指數周一 (17 日) 漲跌不一，上證指數(SSEC) 連續第 2 個交易日走漲，再創年內新高，市場認為 A 股市場正進行風格切換。

滬指周一收漲 0.19% 至 3426.13 點，深證成指 (SZI)收低 0.19% 至 10957.82 點，創業板指亦收黑 0.52% 至 2215.13 點，滬深兩市全天成交額人民幣 1.573 兆元，較上周五 (14 日) 量縮 2188 億元。

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大盤方面，環保、石油、汽車、房地產、農業等類股拉升，中環環保、神霧節能、旺能環境、天源環保跟偉明環保、衢州發展、光明地產與招商積餘等漲停，華為海思、深海科技、人形機器人、消費性電子概念股亦表現活躍，乳業股則衝高回落，陽光乳業等漲停。

白酒族群則開高走低，有色金屬、券商跌幅靠前，信達證券、九鼎投資、國泰君安與中金等跌超 2%，杭鋼股份跌超 6%，盛德鑫泰、八一鋼鐵、沙鋼股份跟廣東明珠等跌超 1%。

消息面上，中共中央辦公廳、國務院辦公室印發《提振消費專項行動方案》提出，更能滿足房屋消費需求，持續用力推動房地產市場止跌穩定。

此外，中國國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉今日在國務院辦公室記者會上表示，今年以來，中國房市整體保持穩定發展態勢。隨著穩樓市各項政策逐步顯效，今年以來房市交易保持總體平穩，新房銷售基本穩定，中古屋交易較為活躍，一線城市有所回穩，市場預期總體穩定，房市延續今年第四季以來的回穩態勢。

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 3143 檔股票上漲，2061 檔下跌，平盤 189 檔，滬深兩市及北交所共 99 檔股票漲幅在 9% 以上，14 檔股票跌幅在 9% 以上。

中信證券表示，在近期市場演繹完高切低後，後續內外資回流港股的趨勢會放緩，港股明顯跑贏 A 股的狀況會告一段落，而年報季節市場將回歸業績驅動，A 股核心資產蓄力上漲，建議聚焦 A 股和港股核心資產。

中信建投指出，上周滬指站上 300 點，總市值創新高，且近 20 年來 A 股首次在美股大跌期間走出獨立行情，反映出市場的信心重估。短期需注意本輪春季行情時間及空間已達到歷史平均水平，結構上科技成長向順週期高低切參照歷史或仍有小幅演繹空間，但當前內需復甦仍以結構性為主，短期可繼續適當再平衡，重視一季報景氣方向，中期「AI+」仍是核心主線。

華福證券指出，市場或進入風格再平衡階段，業績期將提升對於基本面的關注度，中國科技資產重估向中國資產重估擴散，短期內關注前期核心資產的補漲機會，中長期科技依然是確定主線，可適時低吸科技，等待後續產業事件催化。

華西證券認為，本輪中國科技牛行情不僅提振全球投資者對中國科技產業的信心，更重要的是改善國民的投資與消費預期。股市上漲可對民眾信心產生提振作用，2 月以來中國經濟意外指數持續回升反映投資者對中國經濟的增長預期正在改善，後續隨著提振消費專項行動方案的落地顯效，本輪牛市預計從科技結構行情向普漲演繹，受益消費政策的大消費和漲價相關的資源族群均有機會。

平安證券則說，全球政治經濟敘事加速重構，國內政策支持和產業趨勢向好的環境持續支撐市場熱度延續。短期市場風格趨於均衡，中期政策落實和產業變革則可望逐步帶來基本面預期改善，市場中期向上動能仍可期。結構上，繼續建議關注以 AI + 科技自主可控為代表的科技成長風格，以及直接受益於政策利好且估值性價比較高的消費等順週期行業的優質資產。