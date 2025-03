霍恩實業攜手立偉電子 推動智慧家庭安全與高齡健康照護新時代

‌



2023 年 10 月 13 日,Docter Inc. 與 Aimfinity Investment Corp. I 簽訂合併協議,促成兩家公司合併。合併完成後,合併後的上市公司將更名為 Inkwater Holding Inc.

如先前披露,2023 年 10 月 13 日,本公司與 Aimfinity Investment Corp. I、Aimfinity Investment Merger Sub I(Cayman Islands 豁免公司,母公司之全資子公司)及 Aimfinity Investment Merger Sub II, Inc.(美國 Delaware 公司,母公司之全資子公司)簽訂合併協議。本新聞稿並未包含應考慮的所有資訊,亦無意作為投資決策的依據。

AIMA 的股東與其他利害關係人應閱讀合併相關文件,包括 2025 年 3 月 6 日提交的最終招股書(Final Prospectus),這些文件將包含有關 AIMA、購買方(Purchaser)及 Docter Inc. 之重要資訊。

本新聞稿包含「前瞻性聲明」,如「預期」、「相信」、「估計」、「計畫」等詞語均表示前瞻性預測。這些聲明涉及風險與不確定性,可能導致實際結果與預期有重大差異,包括但不限於:

1. 合併交易的完成時間與可能性,包括監管批准的取得風險

2. AIMA 與 Docter Inc. 成功整合的能力

3. 交易協議可能終止的風險

4. AIMA 或 Docter Inc. 財務狀況惡化的可能性

5. 交易公告對 AIMA 股票價格的影響

6. 交易影響 Docter Inc. 客戶、員工與業務夥伴關係的風險

7. 醫療設備行業監管變化與市場競爭風險