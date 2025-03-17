霍恩實業攜手立偉電子 推動智慧家庭安全與高齡健康照護新時代

鉅亨網新聞中心 2025-03-17 11:00

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【台北新聞】為應對台灣快速進入超高齡社會並提升居家安全與長照品質，霍恩實業有限公司（Docter Inc.，以下簡稱「霍恩實業」）與立偉電子股份有限公司（以下簡稱「立偉電子」）今日正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將攜手整合先進雷達偵測技術與全方位社區安全網絡，共同推動「AI 智慧居家照護網」，致力於為長者打造更安全、健康且具尊嚴的居住環境。

根據政府統計，台灣目前有超過 70 萬名獨居長者，未來這些長者可能被納入政府長照補助計畫，每人每年約可獲得新台幣 16,000 元的補助，用於居家照護、健康監測及緊急救援服務。然而，隨著人口老化加速，這類服務的需求持續增加，使得政府與民間的合作至關重要。本次霍恩實業與立偉電子的聯盟將透過科技創新與資源整合，協助政府提升長照效率，減輕家庭與社會的照護負擔。

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科技守護長者：打造 AI 智慧長照服務網絡

立偉電子是台灣領先的自動體外心臟去顫器（AED）智慧連結整合服務供應商，擁有先進技術與完善的本地專業服務團隊，並在院外急救醫療服務與高齡照護科技開發方面擁有豐富經驗。同時，霍恩實業（Docter Inc.）多年來專注於雷達偵測技術研發，專攻可實時監測跌倒、呼吸及心率的智慧裝置，並建置雲端數據共享平台，提供即時且安全的居家安全與健康照護網絡。

此項技術能有效守護獨居或有居家安養需求的長者，與政府「在地安老」的政策目標一致，共同推動智慧健康、高齡友善的社會。

企業聯手落實 AI 智慧長照政策

霍恩實業（Docter Inc.）執行長黃信銘表示：「透過本次合作，我們希望將智慧科技融入長者的日常生活，讓他們能夠在熟悉的家中安心生活，家人也能更加放心。同時，政府與社區能更有效落實在地安老政策。」

根據 MOU，霍恩實業將負責技術設備的研發與支援，並與立偉電子共同推動市場發展、提供教育訓練，提升大眾對智慧居家安全技術的認識。立偉電子則將憑藉其強大的社區服務網絡，提供客戶服務與技術支援，為台灣的高齡社會奠定堅實基礎。

未來願景：推進 AI 智慧長照服務，確保安全安心安老

展望未來，霍恩實業（Docter Inc.）與立偉電子計畫深化合作，將「AI 智慧居家照護網」推廣至更多社區，並整合醫療機構、社區中心與政府資源，實現「社區即長照網絡，家庭即安全港灣」的願景。

雙方企業相信，透過科技創新與本地化服務的結合，不僅能有效減輕家庭的照護壓力，也能提升整體社會的高齡照護品質。這次合作不僅是產業策略聯盟的典範，更展現企業對社會責任的承諾，致力於解決高齡社會的挑戰，為台灣的長者帶來更安全、健康與幸福的未來。

企業合併

2023 年 10 月 13 日，Docter Inc. 與 Aimfinity Investment Corp. I 簽訂合併協議，促成兩家公司合併。合併完成後，合併後的上市公司將更名為 Inkwater Holding Inc.

關於霍恩實業（Docter Inc.）

霍恩實業（Docter Inc.）是一家領先的健康科技公司，專注於開發創新的健康監測解決方案，以提升全球醫療服務的可及性與效率。

關於 Aimfinity Investment Corp. I

Aimfinity Investment Corp. I 是一家特殊目的收購公司（SPAC），專注於投資具有高成長潛力的企業，並透過併購協助其上市。該公司致力於發掘並推動創新科技、醫療保健及新興產業的快速成長。

額外資訊與取得方式

如先前披露，2023 年 10 月 13 日，本公司與 Aimfinity Investment Corp. I、Aimfinity Investment Merger Sub I（Cayman Islands 豁免公司，母公司之全資子公司）及 Aimfinity Investment Merger Sub II, Inc.（美國 Delaware 公司，母公司之全資子公司）簽訂合併協議。本新聞稿並未包含應考慮的所有資訊，亦無意作為投資決策的依據。

AIMA 的股東與其他利害關係人應閱讀合併相關文件，包括 2025 年 3 月 6 日提交的最終招股書（Final Prospectus），這些文件將包含有關 AIMA、購買方（Purchaser）及 Docter Inc. 之重要資訊。

投資者可免費查閱 SEC 網站（www.sec.gov）上的文件，或向 AIMA 索取相關資料。

前瞻性聲明

本新聞稿包含「前瞻性聲明」，如「預期」、「相信」、「估計」、「計畫」等詞語均表示前瞻性預測。這些聲明涉及風險與不確定性，可能導致實際結果與預期有重大差異，包括但不限於：

1. 合併交易的完成時間與可能性，包括監管批准的取得風險

2. AIMA 與 Docter Inc. 成功整合的能力

3. 交易協議可能終止的風險

4. AIMA 或 Docter Inc. 財務狀況惡化的可能性

5. 交易公告對 AIMA 股票價格的影響

6. 交易影響 Docter Inc. 客戶、員工與業務夥伴關係的風險

7. 醫療設備行業監管變化與市場競爭風險