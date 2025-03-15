〈貴金屬盤後〉歷史性避險漲勢 黃金首次突破3000美元關卡 隨後獲利了結回跌

鉅亨網編譯許家華 2025-03-15 06:01

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黃金價格周五 (14 日) 首次突破 3000 美元的關鍵關口，係因投資者湧入此項避險資產，以規避美國川普總統的關稅戰引發之經濟不確定性。

黃金現貨早盤觸及 3,004.86 美元的歷史高點，但隨後出現獲利了結交易，金價下跌 0.1% 至每盎司 2,986.26 美元。

美國 4 月交割的黃金期貨價格上漲 0.3%，收每盎司 3001.10 美元。

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獨立金屬交易員 Tai Wong 表示，金價突破 3000 美元大關，是由「陷入困境的投資者，在川普對股市造成動盪的情況下，尋求最終的避險資產」所推動的。

黃金向來被視為地緣政治動盪期間的安全保值工具，今年迄今黃金價格已上漲近 14%，部分係因投資者擔憂川普關稅的衝擊，以及由此導致的股市拋售。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：「實體資產基金經理，尤其是西方的基金經理，需要強勁的股市和經濟放緩的恐慌才會重返黃金市場——而現在這種情況正在發生。」

黃金也受到央行需求的支撐，主要買家中國在 2 月連續第四個月增加黃金儲備。

GoldCore 執行長 David Russell 表示：「各國央行繼續進行創紀錄的黃金收購，尋求擺脫日益波動的美元。」

市場對聯準會 6 月將降息的預期也提振了不孳息的黃金。

世界黃金協會 (WGC) 全球研究主管 Juan Carlos Artigas 表示：「有充分理由顯示，投資需求可能保持強勁，即地緣政治和經濟風險加劇，通膨預期上升、利率可能下降以及市場感受到的不確定性。」

高盛報告指出，由於美國政策不確定性可能支撐投資者需求，其 2025 年底 3100 美元的基本情境假設，以及 3100 至 3300 美元的預測區間存在上行風險。

高盛補充：「我們認為，央行的黃金購買量在結構上仍將高於 2022 年俄羅斯央行凍結儲備之前的水準，且即使俄烏可能停火，情況也會如此。」

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