鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)EPS預估上修至-1.17元，預估目標價為78.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.27元上修至-1.17元，其中最高估值-1.06元，最低估值-1.4元，預估目標價為78.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.06(-1.06)
|-0.05
|0.78
|1.99
|最低值
|-1.4(-1.4)
|-0.83
|0.05
|1.07
|平均值
|-1.18(-1.25)
|-0.6
|0.36
|1.53
|中位數
|-1.17(-1.27)
|-0.7
|0.3
|1.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.59億
|14.90億
|18.35億
|22.12億
|最低值
|11.00億
|13.57億
|17.70億
|21.40億
|平均值
|11.40億
|14.31億
|18.11億
|21.76億
|中位數
|11.53億
|14.36億
|18.30億
|21.76億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.21
|-1.45
|-1.58
|-2.01
|營業收入
|3.88億
|5.06億
|6.00億
|6.28億
詳細資訊請看美股內頁：
Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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