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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)EPS預估上修至-1.17元，預估目標價為78.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.27元上修至-1.17元，其中最高估值-1.06元，最低估值-1.4元，預估目標價為78.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.06(-1.06)-0.050.781.99
最低值-1.4(-1.4)-0.830.051.07
平均值-1.18(-1.25)-0.60.361.53
中位數-1.17(-1.27)-0.70.31.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.59億14.90億18.35億22.12億
最低值11.00億13.57億17.70億21.40億
平均值11.40億14.31億18.11億21.76億
中位數11.53億14.36億18.30億21.76億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.21-1.45-1.58-2.01
營業收入3.88億5.06億6.00億6.28億

詳細資訊請看美股內頁：
Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRBRK

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