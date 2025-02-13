鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股FUTU-US的目標價調升至121.83元，幅度約3.94%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對富途控股(FUTU-US)提出目標價估值：中位數由117.2元上修至121.83元，調升幅度3.94%。其中最高估值158.65元，最低估值94.2元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予富途控股評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。
富途控股今(13日)收盤價為115.81元。近5日股價上漲3.94%，標普指數下跌0.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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