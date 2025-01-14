鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.15元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 00:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.14元上修至0.15元，其中最高估值0.18元，最低估值0.12元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.18(0.18)
|0.4
|0.6
|最低值
|0.12(0.12)
|0.26
|0.47
|平均值
|0.15(0.15)
|0.32
|0.55
|中位數
|0.15(0.14)
|0.33
|0.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.62億
|8.84億
|9.95億
|最低值
|7.54億
|8.65億
|9.80億
|平均值
|7.55億
|8.73億
|9.89億
|中位數
|7.55億
|8.73億
|9.91億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.21
|-2.73
|營業收入
|4.68億
|6.14億
詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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