鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.15元上修至0.16元，其中最高估值0.23元，最低估值0.12元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.23(0.18)
|0.53
|0.74
|最低值
|0.12(0.12)
|0.26
|0.49
|平均值
|0.17(0.15)
|0.36
|0.59
|中位數
|0.16(0.15)
|0.34
|0.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.64億
|9.00億
|10.22億
|最低值
|7.54億
|8.65億
|9.80億
|平均值
|7.60億
|8.81億
|9.99億
|中位數
|7.63億
|8.83億
|9.99億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.21
|-2.73
|營業收入
|4.68億
|6.14億
詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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