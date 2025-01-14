search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.15元上修至0.16元，其中最高估值0.23元，最低估值0.12元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.23(0.18)0.530.74
最低值0.12(0.12)0.260.49
平均值0.17(0.15)0.360.59
中位數0.16(0.15)0.340.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值7.64億9.00億10.22億
最低值7.54億8.65億9.80億
平均值7.60億8.81億9.99億
中位數7.63億8.83億9.99億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-3.21-2.73
營業收入4.68億6.14億

詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTAN

相關行情

台股首頁我要存股
ServiceTitan, Inc. Class A100.125-1.12%

延伸閱讀


Empty