中國航空業者密集飛中東 國際航線格局大變

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-14 09:40

‌



新冠肺炎疫情結束後，中國航空業者陸續新開和恢復的國際航線，中東可說是最捲的方向之一，目前中國到主要中東國家的航班量都超過疫情前。

據《第一財經》周四（13 日）報導，航班管家的統計數據顯示，在剛剛過去的 2 月，中國到阿聯的航班恢復率達到 107.4%，中國到卡達和土耳其的恢復率分別達到 156.5% 和 159.4%，中國到沙烏地阿拉伯的恢復率更達到 258.6%。

‌



去年 6 月，當時在中東只有一條杜拜航線在飛的國泰航空 (00293-HK) ，也宣布將開飛香港 - 利雅德，意味著不到兩個月的時間，中國一共開出了五條沙國首都直飛客運航線。

國航和東航在疫情後還新開了中國到土耳其伊斯坦堡的航線，南航和廈航則新開到卡達的航線，疫情前沒有飛過阿聯阿布扎比的海航，也開通了每周 2 班的海口 - 阿布扎比。

目前國航和南航到中東的航班量是疫情前的 2 倍，東航到中東的航班量是疫情前的 3 倍，海航和四川航空到中東的航班恢復率也都接近 200%。

中國航空公司密集增加中東地區航線，民航業界人士林智杰對此作出以下分析：

一是體現了中國和「一帶一路」沿線國家，包括海合組織國家合作的進一步深化，往來更加密切。

二是在當今國際航線恢復過程中，多餘寬體機運力，在其他國際市場相對受限的情況下，可以更多投入到中東地區的航線。

三是中國航空業者通過與中東地區航空公司雙邊合作，能夠進一步拓展國際航線網絡，在當今中美航班量受限的情況下，能夠通過中轉幫助旅客更便捷抵達目的地。