中國航空業者密集飛中東 國際航線格局大變
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-14 09:40
新冠肺炎疫情結束後，中國航空業者陸續新開和恢復的國際航線，中東可說是最捲的方向之一，目前中國到主要中東國家的航班量都超過疫情前。
據《第一財經》周四（13 日）報導，航班管家的統計數據顯示，在剛剛過去的 2 月，中國到阿聯的航班恢復率達到 107.4%，中國到卡達和土耳其的恢復率分別達到 156.5% 和 159.4%，中國到沙烏地阿拉伯的恢復率更達到 258.6%。
去年上半年，中國國有三大航就同時加碼沙國。南航 (600029-CN) ，東航 (600115-CN) 和國航 (601111-CN) 在 5 月的一個月中，相繼開通中國到沙國利雅德的直飛航線，疫情前中國到沙國的直飛航線，只有沙烏地阿拉伯航空一家執飛。
去年 6 月，當時在中東只有一條杜拜航線在飛的國泰航空 (00293-HK) ，也宣布將開飛香港 - 利雅德，意味著不到兩個月的時間，中國一共開出了五條沙國首都直飛客運航線。
國航和東航在疫情後還新開了中國到土耳其伊斯坦堡的航線，南航和廈航則新開到卡達的航線，疫情前沒有飛過阿聯阿布扎比的海航，也開通了每周 2 班的海口 - 阿布扎比。
目前國航和南航到中東的航班量是疫情前的 2 倍，東航到中東的航班量是疫情前的 3 倍，海航和四川航空到中東的航班恢復率也都接近 200%。
中國航空公司密集增加中東地區航線，民航業界人士林智杰對此作出以下分析：
一是體現了中國和「一帶一路」沿線國家，包括海合組織國家合作的進一步深化，往來更加密切。
二是在當今國際航線恢復過程中，多餘寬體機運力，在其他國際市場相對受限的情況下，可以更多投入到中東地區的航線。
三是中國航空業者通過與中東地區航空公司雙邊合作，能夠進一步拓展國際航線網絡，在當今中美航班量受限的情況下，能夠通過中轉幫助旅客更便捷抵達目的地。
疫情前歐美航線是中國航空公司洲際航線的主要開拓方向，疫情後，由於中美航權對等限制，目前中美航線的恢復率只有 20%。由於寬體機飛國內並不經濟，尋找新的國際長航線市場，就成了中國航空業者當務之急。
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