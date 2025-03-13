面對川普加徵關稅 中國：從未向北美出口芬太尼類藥品

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-13 09:10

‌



美國總統川普以芬太尼為由，累計已對中國加徵 20% 關稅，中國國家藥監局發言人周三（12 日）表示，中國從未向北美出口過芬太尼類藥品。

據《新華社》報導，國家藥監局新聞發言人說，芬太尼類藥品臨床主要用於鎮痛，非醫療目的使用會引發藥物濫用，甚至導致公衛和社會問題。中國共有 4 種芬太尼類藥品批准上市，分別是芬太尼、舒芬太尼、瑞芬太尼、阿芬太尼。3 家企業獲准生產原料藥，5 家企業獲准生產製劑。

‌



去年中國芬太尼類藥品原料藥生產量為 100 公斤，主要用於國內醫療使用和出口。去年芬太尼類藥品出口量為 12.3 公斤（以芬太尼類物質鹼基計），主要出口至韓國、越南、菲律賓等國家。國家藥監局新聞發言人稱，中國從未向北美出口過芬太尼類藥品。

國家藥監局新聞發言人表示，在中國，芬太尼類藥品全部列入麻醉藥品管理。藥品監管部門對芬太尼類藥品實行最嚴格管制，生產經營實行企業定點、以需定產、固定渠道銷售，出口實行准許證管理。