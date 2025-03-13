議會選舉公布 格陵蘭變天 「緩獨派」獲勝

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-13 08:40

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在美國總統川普的威脅陰影下，丹麥自治領地格陵蘭島議會選舉結果周三（12 日）公布，據美國《CNN》報導，主張緩慢推進獨立的中右翼反對派民主黨以 29.9% 的得票率成為第一大黨。

格陵蘭選舉委員會公布的結果顯示，主張迅速獨立的反對黨納萊拉克黨，獲得 24.5% 的選票，位居第二。執政黨「因紐特人共同體」黨拿下 21.4% 的選票。此外，前進黨和團結黨的得票率分別為 14.7% 和 7.3% 的。

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「選民想要改變…… 我們希望有更多企業支撐我們的福利。」民主黨黨魁尼爾森周三在選舉結果公布後表示：「我們不希望明天就獨立，想打好基礎」。

《CNN》指出，本次選舉沒有任何一政黨的席次過半，尼爾森將與其他政黨討論籌組聯合政府。

「川普的吞併威脅，以及越來越多居民要求脫離丹麥獨立的呼聲，主導了這場選舉。」《CNN》稱，自今年年初上任以來，川普聲稱要「吞併」格陵蘭島的想法，讓此次選舉受國際社會關注。

格陵蘭是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。