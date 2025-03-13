政府瘦身、15年國教…越南大規模改革 開啟一場「國運豪賭」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-13 11:00

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越南領導人蘇林主導的大規模改革正式拉開序幕，包括推動省級行政單位數量減少 50%、15 年免費義務教育，希望能抓住翻轉國運的機遇，走上經濟發展的快車道。

首先是「減員增效」，合併各級行政單位，其中省級行政單位將減少近 50%。越南目前有 63 個省市，按目前方向，未來越南只會剩下大約 30 個省市。

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越南總理范明正（Pham Minh Chinh）11 日表示，合併、重組各級行政單位是為了加強權責劃分，提升地方自主的能力；讓政府更貼近民眾、更能為人民解決問題。他強調，重組後將創造出新的發展空間，能將各地的潛力發揮至最大，並帶來競爭優勢。

同時，16 家國營電視台將關停，數十家報紙、雜誌和其他出版物將合併。

另一方面，從今年 9 月起，越南全國公立幼兒園至高中階段實施學費全免政策，涵蓋 2,600 萬名學生，每年投入 30 兆越南盾。免費教育政策不僅減輕家庭負擔，也成為越南培養人才的墊腳石。

不僅如此，越南政府趁熱打鐵，提出 2040 年培養 200 萬 AI 工程師的目標。為實現這項野心，越南自 2025 年起在全國 500 所高中試辦 AI 基礎課程，並與美國麻省理工學院合作開發教材。

大刀闊斧改革教育的舉措，挑戰了發展中國家「先經濟後教育」的傳統路徑。

這次改革被認為是越南 1980 年代實施親市場化改革以來最大的動作，蘇林則稱之為「一場革命」，因為他們意識到千載難逢的國運來了，必須接住。

二戰之後，全球產業經歷了三輪大轉移。第一輪轉移，是德國、日本產業復甦，以及亞洲四小龍的崛起；第二輪轉移，是中國成為世界工廠；第三輪轉移，是中國人口紅利終結加上中美貿易戰，產能從中國向墨西哥、越南、印度、印尼等國轉移。

每一輪轉移，造就一批財富神話，讓一群國家、人民擺脫貧窮、走向富裕。然而，恐怕沒有第四輪了。

表面上看，越南人口紅利依舊充沛，但事實上低生育率正醞釀危機。這讓越南政府下定決心提前搞 15 年免費教育，提高人口素質、刺激生育率，以接住全球第三輪產業轉移「潑天的富貴」。

隨著人工智慧普及、機器人成熟，產業轉移中的「低成本邏輯」幾乎已不存在，當人工成本不再重要，重要是產業鏈在哪裡、優良的基礎設施和營商環境在哪裡，這使越南顯然有了緊迫感，不得不抓緊時間，來一場「國運豪賭」。