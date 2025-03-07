鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估上修至1.63元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 00:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.63元，其中最高估值2.15元，最低估值1.06元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.15(2.15)
|2.32
|2.13
|1.63
|最低值
|1.06(1.06)
|1.24
|1.3
|1.63
|平均值
|1.61(1.6)
|1.72
|1.61
|1.63
|中位數
|1.63(1.6)
|1.62
|1.51
|1.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|57.77億
|61.94億
|60.48億
|53.62億
|最低值
|49.98億
|48.87億
|45.38億
|53.62億
|平均值
|54.71億
|56.38億
|53.64億
|53.62億
|中位數
|54.80億
|56.26億
|54.35億
|53.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.46
|0.46
|1.61
|1.24
|1.45
|營業收入
|5.80億
|10.30億
|21.31億
|31.21億
|50.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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