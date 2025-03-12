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鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至15.4元，預估目標價為212.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 22:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.88元下修至15.4元，其中最高估值20.9元，最低估值11.54元，預估目標價為212.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.9(20.9)21.3621.7822.24
最低值11.54(12.88)11.4813.6915.05
平均值15.63(15.85)15.816.6217.62
中位數15.4(15.88)15.515.7516.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值164.85億171.80億167.69億167.06億
最低值130.81億129.28億138.90億146.65億
平均值150.49億152.32億155.60億156.86億
中位數151.21億151.04億159.51億156.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-28.5912.3024.6117.3415.53
營業收入28.13億67.97億96.43億84.12億110.66億

詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFANG

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