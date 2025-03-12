鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至15.4元，預估目標價為212.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 22:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.88元下修至15.4元，其中最高估值20.9元，最低估值11.54元，預估目標價為212.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.9(20.9)
|21.36
|21.78
|22.24
|最低值
|11.54(12.88)
|11.48
|13.69
|15.05
|平均值
|15.63(15.85)
|15.8
|16.62
|17.62
|中位數
|15.4(15.88)
|15.5
|15.75
|16.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|164.85億
|171.80億
|167.69億
|167.06億
|最低值
|130.81億
|129.28億
|138.90億
|146.65億
|平均值
|150.49億
|152.32億
|155.60億
|156.86億
|中位數
|151.21億
|151.04億
|159.51億
|156.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-28.59
|12.30
|24.61
|17.34
|15.53
|營業收入
|28.13億
|67.97億
|96.43億
|84.12億
|110.66億
詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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