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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferguson Plc.(FERG-US)EPS預估下修至9.02元，預估目標價為203.77元

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ferguson Plc.(FERG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.46元下修至9.02元，其中最高估值9.9元，最低估值8.54元，預估目標價為203.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.9(9.9)1215
最低值8.54(8.64)9.110.18
平均值9.13(9.39)10.2911.76
中位數9.02(9.46)10.0111.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值319.15億348.87億385.57億368.96億
最低值300.09億309.19億326.08億368.96億
平均值303.58億321.13億344.83億368.96億
中位數302.23億319.34億341.36億368.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.286.759.759.128.53
營業收入218.19億227.92億285.66億297.34億296.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Ferguson Plc.(FERG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFERG

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