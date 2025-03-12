鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferguson Plc.(FERG-US)EPS預估下修至9.02元，預估目標價為203.77元
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ferguson Plc.(FERG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.46元下修至9.02元，其中最高估值9.9元，最低估值8.54元，預估目標價為203.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.9(9.9)
|12
|15
|最低值
|8.54(8.64)
|9.1
|10.18
|平均值
|9.13(9.39)
|10.29
|11.76
|中位數
|9.02(9.46)
|10.01
|11.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|319.15億
|348.87億
|385.57億
|368.96億
|最低值
|300.09億
|309.19億
|326.08億
|368.96億
|平均值
|303.58億
|321.13億
|344.83億
|368.96億
|中位數
|302.23億
|319.34億
|341.36億
|368.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.28
|6.75
|9.75
|9.12
|8.53
|營業收入
|218.19億
|227.92億
|285.66億
|297.34億
|296.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Ferguson Plc.(FERG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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